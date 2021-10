Frana sul casello di Genova Est, corsa contro il tempo per la riapertura delle due corsie - Genova 24

Genova. Mentre la viabilità genovese resta appesa ad un filo, dopo una mattinata decisamente infernale, si continua a lavorare incessantemente sulla frana che da questa notte incombe sulla rampa di accesso alla A12 del casello di Genova Est. Una corsa contro il tempo per arrivare alla messa in sicurezza necessaria per riaprire entrambe le corsie dello svincolo, e liberare la Val Bisagno, e la città, dalla morsa del traffico.

Lo smottamento si è verificato a monte dell’uscita della galleria Campursone 2, e al momento presenta fronte franoso composta da fango e detriti “rimasti appesi” e minacciosamente incombenti sulla carreggiata: Aspi ha attivato una impresa terza che da un lato sta tenendo monitorata la frana, mentre procede con la predisposizione dell’intervento. Intervento che in una prima fase dovrebbe imbrigliare il materiale distaccatosi per poter ripristinare la normale viabilità, attualmente a senso unico alternato regolato da semaforo. Dopo di questo potrà partire una seconda fase, con la sistemazione del versante, lavori che potrebbero ‘convivere’ in sicurezza con il traffico autostradale normale.

Al momento, però, non ci sono termini temporali certi: la certezza è che si lavorerà tutta la notte per cercare di riaprire la corsia interessata entro la mattina, quando migliaia di genovesi torneranno a transitare per Genova Est. L’obiettivo è quello di evitare un’altra mattinata come quella di oggi: ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il fango.