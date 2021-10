Forza Nuova e assalto alla Cgil, bufera su Sansa: foto di Mussolini per criticare Toti & Co - Genova 24

Genova. Bufera su un post pubblicato su Facebook dall’esponente dell’opposizione in Regione, Ferruccio Sansa, e in cui – per criticare le ambiguità del centrodestra sul tema delle realtà di ispirazione neofascista – utilizza una foto di Mussolini sotto i nomi di Meloni, Salvini e Toti.

Il presidente della Regione Liguria viene citato da Sansa per la sua vicinanza, in passato, a Carlo Fidanza, l’allora presidente dell’Agenzia In Liguria e oggi al centro dell’inchiesta di Fanpace su neofascismo e fondi neri che ha coinvolto l’esponente di Fratelli d’Italia. “Siamo con la Cgil anche perché il fascismo oggi esiste – scrive Sansa parlando dei fatti di Roma – ed è ancor più necessario dirlo perché tanti partiti, anche tra i maggiori come Fratelli d’Italia e la Lega, assumono posizioni ambigue, inadeguate, francamente penose”.

Giovanni Toti ha liquidato la pratica in poche parole, rispondendo alle domande dei giornalisti sullo scioglimento di Forza Nuova. “Vorrei che chi si erge a paladino della moralità e della legalità democratica e repubblicana evitasse come qualcuno ha fatto in questa regione di postare ritratti di Mussolini per accomunarci a un neofascismo che francamente è molto lontano da ogni mio punto di vista”, ha detto il governatore come inciso iniziale (la sua posizione sarà poi quella che i partiti e le associazioni fasciste deve scioglierle la magistratura). Questo il post di Ferruccio Sansa:

“Oggi ho scritto un messaggio a Maurizio Landini – le parole di Sansa – siamo con lui, con la Cgil, Sembra ovvio, ma non lo è, per questo bisogna dirlo, siamo con la Cgil perché con la sua storia e il suo impegno ha tutelato generazioni di lavoratori e cittadini. Anche noi, quindi.Siamo con il suo segretario, Maurizio Landini, perché con la sua preparazione e la sua passione è una presenza preziosa per tutti noi. Sì, oggi bisogna stare con la Cgil. Per respingere l’infame assalto di sabato, ma anche perché bisogna parlare con chiarezza. Come Fratelli d’Italia, Lega e Toti non fanno”.

Non poteva mancare il commento del gruppo di Cambiamo in consiglio regionale. “Accostare l’immagine di Giovanni Toti a quella di Benito Mussolini è un’operazione di propaganda politica degna, questa sì, dei peggiori metodi fascisti – scrivono i consiglieri arancioni – peraltro il presidente ha da subito espresso la sua vicinanza alla Cgil per quanto successo sabato scorso, condividendo con il sindacato, anche a costo di essere vittima di un vero e proprio linciaggio sui social da parte di quell’elettorato no vax”.

Cambiamo, infine, rivolge: “Un appello al Partito Democratico e alle altre anime del centrosinistra, affinché anche loro vogliano prendere le distanze dalla macchina del fango del consigliere Sansa, perennemente accesa”.