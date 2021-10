Fino a 12.000 Euro per tutte le attività chiuse a causa del Covid-19 - Genova 24

Da una vita frenetica, veloce, ricca di eventi e appuntamenti, il periodo di pandemia ha ridimensionato le priorità di ciascuno di noi, portandoci a compiere tutti insieme un’unica grande azione: fermarsi. Però, mentre qualcuno è riuscito ad entrare nel vortice dello smart working, per molte attività e imprese questo periodo ha portato inevitabilmente ad un grande calo del fatturato, che ancora oggi ha lasciato il segno.

Se possiedi una di queste attività, il seguente decreto è per te.

Se, a causa delle restrizioni emanate dallo Stato, oppure a causa del Covid-19, hai dovuto chiudere per un periodo complessivo di 100 giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021, puoi fare domanda e richiedere un contributo fino a 12.000€ direttamente sul tuo conto corrente.

Sono tante le attività che possono fare domanda: le discoteche, le sale da ballo e simili, ma poi anche i luoghi della cultura, come i musei, le gallerie d’arte e i teatri, i servizi di catering, banqueting o gli organizzatori di feste e cerimonie, insieme a tutti gli impianti sportivi. I parchi divertimento, le sale giochi e biliardi, i servizi dedicati al benessere e le altre attività connesse allo svago e all’intrattenimento.

L’obiettivo non è solo trasmettere un messaggio di speranza per la ripresa economica di tutto il Paese, ma anche quello di stare vicino alle attività e alle persone in difficoltà che hanno dovuto superare quella che è stata una vera prova: il periodo di pandemia.

Per saperne di più riguardo all’ottenimento dei fondi, oppure per capire come funziona la compilazione della domanda, IncentiviItalia è sempre disponibile al numero 019.2190.607 oppure tramite i contatti del sito www.incentiviitalia.com.

La ripresa è vicina, inizia a compiere i primi passi per arrivarci.