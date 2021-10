Festival della scienza, torna in presenza per le scuole dal 4 ottobre - Genova 24

Genova. Il Festival della Scienza, in calendario a Genova dal 21 ottobre al primo novembre, si prepara alla diciannovesima edizione e lancia le prime novità sull’offerta dedicata alle scuole.

Dopo l’edizione 2020, gli studenti tornano quindi ad animare i luoghi del Festival e a popolare i laboratori e le mostre, organizzati nel totale rispetto delle normative vigenti e con una grande attenzione alla sicurezza.

Per la prima volta il programma online per le scuole, usufruibile dalle classi di tutta Italia, si estende oltre la durata della manifestazione, fino al 12 novembre 2021.

«Una grande attenzione alla sicurezza e un passo verso la normalità – spiega il presidente del Festival della Scienza Marco Pallavicini – in questo nuovo Festival che vuole tornare ad accogliere una parte fondamentale del suo pubblico, le scuole. Il nostro obiettivo per l’edizione 2021 è quello di offrire un Festival il più possibile completo e di farlo in totale sicurezza. Per questo, riapriamo laboratori e le mostre alle scolaresche, visitatori di cui abbiamo sentito la mancanza nella scorsa edizione. Accanto alle attività in presenza, si rafforza e arricchisce il ventaglio di proposte online, con laboratori condotti dai nostri animatori scientifici, incontri con ricercatori e visite guidate virtuali ai laboratori degli enti di ricerca più importanti, che docenti e studenti potranno seguire dalle classi di tutta Italia».

I programmi completi degli eventi in presenza e del palinsesto online sono consultabili sul sito www.festivalscienza.it, mentre il call center per le prenotazioni sarà attivo a partire da lunedì 4 ottobre 2021. Il programma online, inaugurato durante la scorsa edizione con “La scienza va in onda” per permettere agli studenti di vivere il Festival nonostante l’impossibilità di partecipare fisicamente, quest’anno si arricchisce grazie alla collaborazione con Orientamenti.

«Siamo convinti che il Festival della Scienza sia anche un momento di orientamento che pone un accento particolare sulle materie scientifiche per i ragazzi, ma soprattutto per le ragazze. – dichiara l’assessore alla Cultura e alla Scuola di Regione Liguria Ilaria Cavo – È importante intercettare i nuovi fabbisogni delle aziende e c’è un dato che occorre assolutamente far crescere: su 100 studentesse iscritte all’Università solo 18 frequentano corsi Stem legati alle discipline tecnico-scientifiche, ossia quei corsi che abilitano alle competenze che sono sempre più richieste dal mercato del lavoro. I dati di Unioncamere a livello nazionale prevedono nei prossimi cinque anni la necessità di circa 900mila persone formate in ambito Stem. Ecco perché i progetti di Regione Liguria dedicano molta attenzione alla promozione di questi percorsi e anche il Pnrr si muove in questa direzione».

IL PROGRAMMA PER LE SCUOLE IN PRESENZA E ONLINE: I NUMERI

La parte per le scuole in presenza si articola in 15 mostre e 40 laboratori, allestiti tra Palazzo Ducale, Palazzo della Borsa, Piazza delle Feste, Blue District, Palazzo Reale, Biblioteca Universitaria di Genova, Galata Museo del Mare, Biosfera, Museo di Storia Naturale Giacomo Doria, Castello d’Albertis, Orto Botanico e Villa del Principe. Sul sito del Festival della Scienza saranno a breve comunicati i dettagli sugli orari di accesso. Torna inoltre nei giorni del Festival il progetto “Scienziati nelle scuole”, con importanti nomi del panorama scientifico che visiteranno alcuni istituti scolastici genovesi.

L’offerta digitale conferma la formula vincente dell’anno scorso e offre tre tipologie di eventi: 10 digitalk, incontri virtuali in cui ricercatori scientifici si raccontano, 35 digilab, laboratori interattivi condotti dagli animatori del Festival, e i 15 digitour, visite guidate virtuali all’interno dei centri di ricerca, per scoprire come funziona il mestiere del ricercatore. I contenuti degli eventi, progettati e realizzati con il supporto dei principali enti di ricerca italiani ed europei e delle più consolidate associazioni di divulgazione scientifica, sono rivolti a una fascia scolastica molto ampia: dalla scuola primaria alla scuola media superiore.

Il programma online per le scuole, che andrà dal 21 ottobre al 12 novembre 2021, è realizzato anche grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, primo sostenitore del Festival della Scienza.

COME PRENOTARE

Il call center per le prenotazioni per le scuole è attivo al numero 010 8934340 a partire da lunedì 4 ottobre. La prenotazione è gratuita e obbligatoria per tutti gli eventi. Ogni gruppo scolastico ha diritto a un massimo di tre prenotazioni gratuite al giorno. Il biglietto per le scuole ha un costo di 9 euro ed è valido per tutta la durata del Festival della Scienza. I digitour e i digitalk sono gratuiti e sono fruibili sulla piattaforma di Orientamenti. L’abbonamento per gli insegnanti accompagnatori è gratuito. Il Biglietto Scuola e l’Abbonamento Insegnante consentono la fruizione individuale dell’intero programma del Festival, dal 21 ottobre al 12 novembre – sia in presenza che online – e comprendono l’accesso alla piattaforma festivalscienza.online, dove sarà possibile in streaming e on-demand incontri e spettacoli del Festival della Scienza. Per quanto riguarda i ragazzi dai 12 anni in su, l’accesso agli eventi in presenza è consentito soltanto su presentazione della certificazione verde Covid-19.

Gli orari del call center sono: dal 4 ottobre al 20 ottobre, dal lunedì al venerdì ore 08:30 – 17; dal 21 ottobre al 1° novembre, dal lunedì al venerdì ore 08:30 – 19; sabato e festivi ore 09:30 – 19; dal 2 novembre al 12 novembre, dal lunedì al venerdì ore 08:30 – 14.