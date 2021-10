Felsa Cisl: "Molti lavoratori somministrati della Culmv aspettano ancora le indennità Covid” - Genova 24

Genova. “Si è creata una situazione inaccettabile rispetto all’erogazione delle due indennità onnicomprensive COVID-19 previste dal decreto sostegni DL 41/2021 e DL Sostegni bis in favore dei lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo e stabilimenti termali. La situazione più paradossale la stanno vivendo i lavoratori somministrati, dipendenti dell’agenzia per il lavoro Intempo spa (del gruppo Randstad), che hanno come azienda utilizzatrice la CULMV di Genova”, si legge in una nota della Felsa Cisl Liguria.

“Non sono arrivate risposte dall’INPS ad alcuni mentre in altri casi sono state respinte le richieste sostenendo l’appartenenza della CULMV al settore turistico. Nel contempo alcuni colleghi si sono visti riconoscere correttamente e fortunatamente entrambe le indennità a parità di requisiti, e di condizioni lavorative”.

“Chiediamo che questi lavoratori profondamente penalizzati dalla pandemia che sono in attesa da troppi mesi, di ricevere le suddette indennità alle quali hanno diritto”, si legge ancora nel comunicato”, conclude il sindacato.