Facebook, Instagram e WhatsApp vanno in “down”: social e app di messaggistica smettono di funzionare - Genova 24

Genova. Comunicazioni ko, con il “down” contemporaneo di Facebook, Instagram e WhatsApp: il guasto si è verificato dalle 17:40 circa di oggi (4 ottobre) tutte e tre le piattaforme di Mark Zuckerberg risultano inutilizzabili.

Sul social netowrk Facebook, sia tentando l’accesso via computer sia via smartphone o tablet, compare la scritta “Sorry, something went wrong”. Nessun aggiornamento, invece, per quanto rugiada il feed di Instagram.

Anche il servizio di messaggistica WhatsApp ha smesso di funzionare sia da pc (app web) che da smartphone e tablet, con la scritta “connessione” in corso ma senza alcun esito.