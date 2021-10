Fa razzia di profumi e capi di abbigliamento nella zona del Quadrilatero: arrestato ladro seriale - Genova 24

Genova. La pattuglia reati predatori della polizia locale ha arrestato per furto un trentottenne che nella stessa mattina aveva razziato i punti vendita di Dm, Ovs e Upin di via XX Settembre e via Brigata Liguria rubando profumi e capi di abbigliamento.

L’uomo, un cittadino straniero, con precedenti specifici, era anche destinatario di un decreto di allontanament​o dal territorio italiano emesso dal Prefetto di Milano.

E’ stato arrestato per furto continuato aggravato dalla violenza sulle cose. Utilizzava dei fogli di alluminio per tentare di superare le barriere antitaccheggio.