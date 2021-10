Ex Ilva di Cornigliano, firmato l'accordo sul green pass: è obbligatorio anche per i lavoratori in cassa: tamponi a carico dell'azienda - Genova 24

Genova. E’ stato firmato ieri a Cornigliano l’accordo tra azienda e sindacati per l’accesso allo stabilimento genovese tramite green pass a partire da venerdì 15 ottobre. Come anticipato da Genova24 in questo articolo, i tamponi per i lavoratori non vaccinati in strutture convenzionate. I tamponi, a totale carico dell’azienda, consentiranno di avere il green pass per le successive 48 ore che dovrà essere mostrato in portineria.

Per i lavoratori vaccinati esiste inoltre la possibilità di inviare tramite mail all’azienda il proprio green pass senza doverlo mostrare in portineria. Anche i lavoratori in cassa integrazione dovranno dimostrare all’azienda il possesso del green pass “per il pagamento delle competenze” spiega la nota dell’rsu ai lavoratori.

Chi sarà sprovvisto di green pass sarà sospeso dalla paga e dagli altri istituti contrattuali mantenendo la garanzia del posto di lavoro.

Le strutture convenzionate non sono ancora state trovate su tutta la città: al momento una è in centro storico e una a Cornigliano ma entro la settimana la questione dovrebbe essere risolta: lunedì l’rsu farà un nuovo incontro con l’azienda..

Ma se sul green pass il confronto tra azienda e sindacati ha portato i suoi frutti, sui temi generali relativi al futuro degli stabilimenti ex Ilva la situazione resta in stallo.

“Il neopresidente di Acciaierie d’Italia Bernabé nella sua prima uscita ufficiale ha parlato di condivisione, anche a livello locale, del processo di decarbonizzazione dell’Ilva, che deve essere coerente con il sistema siderurgico. Lo condividiamo, perché l’acciaio è il primo settore ad affrontare questo processo, che deve avvenire secondo criteri di sostenibilità occupazionale, economica e ambientale. Ma la prima cosa sui cui bisogna intervenire subito – afferma il segretario generale Fim Cisl Liguria, Christian Venzano – sono gli investimenti necessari per la manutenzione e la sicurezza degli impianti e l’approvvigionamento delle materie prime”

Per quanto riguarda il piano industriale “come sindacati abbiamo avanzato unitariamente una richiesta d’incontro precisa: entro ottobre vogliamo essere convocati per discuterne in tutti i suoi aspetti, anche alla luce delle ultime dichiarazioni dell’Ad Lucia Morselli che non ci hanno convinto. Sullo stabilimento di Taranto sono emerse difficoltà in merito all’approvvigionamento delle materie prime e conseguente temporaneo fermo degli impianti: ovviamente questo avrà ripercussioni anche su Cornigliano ed è qualcosa che ci preoccupa”.

A questo si aggiunge “la situazione delle ditte d’appalto di tutte le aziende del gruppo ex Ilva, con i mancati pagamenti degli stipendi ai lavoratori, risalenti al giugno scorso. L’ingresso dello Stato in ArcelorMittal, oggi Acciaierie D’Italia, avrebbe dovuto essere la garanzia per una soluzione definitiva dopo anni di difficoltà, ma così non è stato – ricorda Venzano – Abbiamo chiesto a livello nazionale un intervento immediato da parte del Governo e della società di cui è socio, attraverso Invitalia, affinché venga immediatamente sanata questa grave situazione.

Se non ci verranno date le risposte che attendiamo, metteremo in campo tutti gli strumenti e le iniziative necessarie”.