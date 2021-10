Ex Garaventa, gara lampo per i lavori che la trasformeranno nella nuova sede della polizia locale - Genova 24

Genova. Si avvicina sempre di più, e a grandi passi, il momento in cui la ex scuola Garaventa, diventerà la nuova sede della polizia locale nel centro storico. I primi due piani in via San Giorgio, inutilizzati da quando la scuola è stata ricostruita quasi dieci anni fa in piazza delle Erbe, saranno presto riadattati in modo da ospitare uffici, spogliatoi, servizi destinati a 120 cantuné.

Il 26 ottobre scadono i termini per partecipare al bando di gara aperto pochi giorni fa dal Comune di Genova per i lavori di ristrutturazione. Una procedura negoziata dai tempi strettissimi per rispondere al più presto all’esigenza di trasferimento del corpo di polizia.

L’intervento prevede l’adeguamento dei locali, la messa a norma e la sostituzione di gran parte degli impianti elettrici, idrici e telematici.

Un investimento di 900mila euro provenienti per 720mila euro dal Frs, Fondo Strategico Regionale messo a disposizione dalla Regione Liguria, e per 180mila da un mutuo contratto dall’amministrazione comunale.

L’edificio non è tutelato dalla sovrintendenza quindi il progetto non è stato particolarmente complicato. Quello di fattibilità tecnica ed economica era stato approvato a luglio dalla giunta comunale.

La realizzazione del nucleo di polizia locale rientra nelle strategie del piano integrato Caruggi costituendo un presidio di sicurezza in una zona piuttosto critica del centro storico.

In passato dell’ex Garaventa si era parlato come possibile sede del municipio Centro Est e come possibile comando della polizia di Stato in sostituzione di quello attualmente in piazza Matteotti. L’edificio, ai tempi del governo del sindaco Doria, fu anche oggetto di un’occupazione da parte dei centri sociali.