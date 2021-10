European Coastal Challenge: medaglia d'oro per il doppio del Rowing Club Genovese - Genova 24

Genova. La Liguria conferma, ancora una volta, il suo straordinario valore ai remi in occasione delle manifestazioni di Coastal Rowing “endurance” e beach sprint. A Donoratico, in occasione dell’European Rowing Coastal Challenge, arrivano fior fior di medaglie.

Il doppio maschile è una festa per la Liguria con risultati agonistici di elevato prestigio. Grande soddisfazione per il Rowing Club Genovese in ragione del successo ottenuto da Giacomo Costa e Edoardo Marchetti davanti alla Norvegia del vicecampione olimpico Kjetil Borch e al GS Speranza di Alessio Bozzano ed Edoardo Rocchi. Quarta piazza per la Sportiva Murcarolo dei fratelli Paolo ed Enrico Perino.

Nel quattro di coppia femminile il timoniere del Rowing Club Genovese, Alessandro Calder, è a bordo dell’equipaggio vincente, quello composto dalle campionesse olimpiche Federica Cesarini e Valentina Rodini insieme alle quotate francesi Tarantola e Bove. Subito dietro l’equipaggio di Alice Ramella della Canottieri Santo Stefano al Mare. Da segnalare anche il sesto e ottavo posto dei sanstevesi Federico Garibaldi e Riccardo Delfino nel singolo maschile.

Nel beach sprint il trionfo di Alice Ramella, capace di superare in finale la polacca Agnieszka Kobus-Zawojska.