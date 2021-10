Esondazioni, M5s: "Cosa ha fatto Regione per garantire la sicurezza dei cittadini?" - Genova 24

Genova. “Chi governa la Liguria ha trovato o no il tempo di mettere in campo tutti gli strumenti utili per mettere in sicurezza i cittadini e i lavoratori? O ha preferito perdere tempo con le innumerevoli, stucchevoli passerelle e i tagli di nastro cui abbiamo assistito in questi anni?”. Lo dichiarano il capogruppo e il consigliere regionale del M5S Fabio Tosi e Paolo Ugolini.

“La nostra regione è sempre più teatro di eventi estremi e quanto sta accadendo oggi nel savonese ne è l’amara riprova. Dunque, nonostante i proclami e i comunicati roboanti, crediamo che non sia stato fatto abbastanza”, continuano i pentastellati.

“La scarsa prevenzione su un territorio estremamente fragile è infatti sotto gli occhi di tutti e mette continuamente a rischio l’incolumità dei cittadini, in particolare di quei lavoratori che comunque, allerta o meno, devono garantire un servizio. Pensiamo ad esempio a chi ha un ruolo di pubblica utilità come i conducenti degli autobus”, aggiungono Tosi e Ugolini.

“Oggi a Savona, un mezzo ha rischiato grosso e i lavoratori sono giustamente preoccupati: questa volta, disastro scongiurato grazie alla freddezza e alla tempestività della manovra del conducente dell’azienda del trasporto pubblico locale. Ma a volte la bravura del singolo non basta!”, concludono.