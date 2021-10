Elezioni comunali in Liguria, Toti telefona al neo sindaco di Savona: "Complimenti e buon lavoro a Russo" - Genova 24

Genova. “Ho voluto chiamare personalmente il neo eletto sindaco di Savona Marco Russo, che ha ottenuto una vittoria netta al ballottaggio, per fargli i miei complimenti e augurargli buon lavoro. Sono certo che con la sua amministrazione comunale lavoreremo insieme con grande collaborazione per affrontare le questioni e le grandi sfide che riguardano il territorio savonese e l’ho invitato per un incontro, appena sarà possibile”.

Così il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti commenta il risultato del ballottaggio per il Comune di Savona.

“Rivolgo al contempo il mio ringraziamento al candidato della coalizione di centrodestra Angelo Schirru, per l’impegno profuso nella campagna elettorale, con grande spirito di servizio. Un pensiero anche a tutte le persone che si sono impegnate in questa campagna elettorale a cui va un caloroso abbraccio”.