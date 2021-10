Electropark sbarca al Teatro Nazionale con Voyage Optique - Genova 24

Genova. Con la volontà concreta di confrontarsi con linguaggi molteplici e differenti, il Teatro Nazionale di Genova, diretto da Davide Livermore, continua a dialogare con le realtà culturali attive nel territorio. Si rinnova così la collaborazione con Electropark, il Festival multidisciplinare di musica elettronica che in questi anni ha portato nel capoluogo ligure grandi performer della scena italiana e internazionale. Anche questa decima edizione, il cui titolo è Performing Timeless, si sviluppa su diversi ambiti artistici quali musica, teatro, installazioni, danza e circo come dimostrano gli spettacoli ospitati dal Teatro di Genova.

Il primo appuntamento è domenica 31 ottobre alle 20.30 alla Sala Mercato con l’anteprima italiana di Voyage Optique di e con Martin Palisse e Cosmic Neman, presentata in collaborazione con Circumnavigando Festival. Un circo immaginifico in cui i due performer uniscono giocoleria, beat elettronici, clownerie, arti plastiche e pittura accompagnati dall’artista delle luci Alice Dussart. Voyage Optique, adatto anche ai più piccoli, è un gioioso invito a svincolarsi dall’onnipresente mondo virtuale per riappropriarsi del potere del gioco, dell’immaginazione e del sogno.

«Voyage Optique è un’autobiografia fantastica in un circo immaginifico – racconta Alessandro Mazzone, Direttore di Electropark – Un viaggio verso il futuro dell’artista stesso, in cui Palisse incontra un giocoliere post-futurista automatico in un dispositivo scenico luminoso, ispirato alle opere del pittore e scultore François Morellet e modellato dalle istallazioni sonore di Cosmic Neman. Tra apparizioni, racconti, immagini, Palisse evoca il passato primitivo e il futuro, accompagnato da un’onda musicale e poetica».

Il Teatro Nazionale di Genova ospiterà nelle prossime settimane altri due appuntamenti del Festival. Sabato 13 novembre (ore 21) al Teatro Ivo Chiesa è la volta di Corpi idrici. Sinfonia di una città, performance video-musicale che esplora Genova e il suo rapporto con l’acqua attraverso un itinerario sonoro e artistico che mostra l’elemento naturale nel suo essere portatore di vita, fattore di sviluppo economico ma anche pericolo letale. Lo spettacolo, coprodotto con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano, va in scena al Teatro Ivo Chiesa, sito di fronte all’opera di tombamento del fiume Bisagno che ha fortemente impattato l’assetto idrogeologico del capoluogo ligure.

Altra anteprima nazionale è The spirit still remains che va in scena lunedì 29 novembre (ore 20.30) al Teatro Gustavo Modena. Un sorprendente e suggestivo concerto con un mix insolito di elementi: voce, clarinetto, inserti di musica elettronica e ambient. Il britannico Sam Shackleton, produttore e manipolatore di originali sonorità e il polacco Waclaw Zimpel, polistrumentista orientato al minimalismo e alle atmosfere rarefatte del cool jazz, ci invitano a viaggiare fra le dimensioni della vita, dell’amore e della trascendenza.

I biglietti possono essere acquistati su www.electropark.it o presso le biglietteria del Teatro Ivo Chiesa e del Teatro Gustavo Modena. Nelle due date degli spettacoli la biglietteria sarà aperta dalle 18 alle 21. Per assistere agli spettacoli i bambini di età superiore ai 12 anni e gli adulti dovranno essere provvisti del Green Pass.