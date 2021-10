Effetto green pass, oltre 15mila tamponi effettuati in Liguria nelle ultime 24 ore - Genova 24

Genova. Non è tanto il numero di nuovi casi positivi al covid registrati oggi in Liguria a fare notizia del bollettino di oggi di Regione/Alisa bensì, come forse qualcuno prevedeva ma non in tale misura, il boom di tamponi effettuati.

Se già ieri, nel primo giorno di entrata in vigore del green pass obbligatorio per lavorare, il bollettino parlava di quasi 12000 tamponi, oggi si segna un nuovo record: il dettaglio dei 64 nuovi positivi registrati in Liguria è infatti a fronte di 12.339 tamponi antigenici rapidi e 2.830 tamponi molecolari: in tutto oltre 15mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Nei giorni scorsi le istituzioni sanitarie hanno ripetuto a più riprese che, al momento, in Liguria, l’offerta diagnostica per quanto riguarda i test covid è per ora sufficiente a soddisfare la domanda ma se le richieste dovessero aumentare ancora con questo trend inizierebbero a esserci problemi di gestione.

I tamponi molecolari o rapidi con rilascio del green pass, in caso di negatività, possono essere effettuati da ospedali, centri clinici privati e laboratori ma anche dalle farmacie pubbliche e private abilitate al sistema che ieri, dopo ore di iper-accesso, è infatti andato momentaneamente in tilt.

Per quanto riguarda gli altri dati del bollettino di oggi, si segnalano, appunto 67 nuovi casi positivi in Liguria di cui solo 3 nel territorio della Asl 2 Savonese e 26 in quello della provincia di Genova.

Non sono registrati decessi, il numero di ricoveri in ospedale è in lieve calo: tre pazienti in meno di ieri, di cui 59 nei reparti covid di cui 6 in terapia intensiva. I guariti sono 57 e le persone in quarantena, seguite a casa, sono 840, 16 più di ieri.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, non ci sono particolari balzi rispetto ai giorni scorsi legati all’entrata in vigore del green pass obbligatorio: ieri sono state effettuate 1490 prime dosi in Liguria su 4824 dosi totali somministrate.