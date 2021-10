Economia circolare e transizione ecologica, Amiu Genova partecipa all'Ecomondo di Rimini - Genova 24

Genova. Il Presidente Amiu Genova, Pietro Pongiglione, ha partecipato al convegno organizzato da Utilitalia, ieri martedì 26 ottobre, a Ecomondo in questi giorni a Rimini , sul tema “Il ruolo del programma nazionale di gestione dei rifiuti nella transizione ecologica”.

Durante il suo intervento Pongiglione ha illustrato l’impegno dell’azienda e della civica amministrazione per chiudere il ciclo dei rifiuti sul territorio: «Il Contratto di Servizio con Città Metropolitana ha dato la possibilità ad AMIU Genova di fare investimenti di cui il territorio aveva bisogno da anni: nuovi mezzi, nuovi cassonetti intelligenti, ammodernamento degli impianti.

Anche sul sito di Scarpino, il percorso per trasformare una discarica in un moderno polo impiantistico è ben delineato, dal TMB in via di realizzazione all’impianto biometano da gas da scarica avviato quest’anno, all’impianto di trattamento del percolato.

L’azienda è quindi fortemente impegnata nel raggiungere gli sfidanti obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa: necessaria quindi la fattiva collaborazione della popolazione che va aiutata con educazione, formazione e sensibilizzazione. Il cambio culturale è imprescindibile, grazie anche al contributo che le nuove generazioni più sensibili alle tematiche ambientali possono dare.

Infine, appare sempre più chiara la necessità di guardare oltre i confini regionali per realizzare nuovi impianti di riciclo dei materiali di taglie economicamente sostenibili».

Ecomondo

In programma dal 26 al 29 novembre a Rimini è l’evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, di nuovo in presenza e con l’estensione digitale. Prima fiera in Europa per la circular economy con convegni, conferenze, workshop, presentazioni, seminari e laboratori, eventi e premi per l’innovazione aiuta aziende e istituzioni a discutere, condividere, anticipare, presentare, raccontare grazie ad esperti internazionali e agli innovatori del settore. Un forum permanente per l’innovazione e lo sviluppo delle imprese.