Eccellenza, la Corte d’Appello sconvolge la classifica: Genova Calcio-Ventimiglia dovrà essere rigiocata - Genova 24

Genova. Una decisione figlia di malumori e polemiche infinite. Sono state queste le reazioni alla sconfitta a tavolino inflitta ai danni del Ventimiglia a causa di un minimo ritardo, una situazione verificatasi a causa del terribile traffico autostradale provocato dai lavori in corso sulla rete ligure.

La scelta di non disputare la partita e i tre punti a tavolino assegnati ai padroni di casa con penalizzazione inflitta ai frontalieri il verdetto emerso in primo grado, una sentenza però ribaltata dalla Corte D’appello.

Di seguito ecco il comunicato: “La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 22 del 5 ottobre 2021, ordina la ripetizione della gara secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comitato Regionale. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.”

Infine non sarebbe potuto mancare una dichiarazione da parte della dirigenza del Ventimiglia, questo il commento rilasciato dal direttore sportivo Nicola Veneziano: “Accettiamo con piacere la decisione degli organi competenti. Andremo a disputare volentieri questa partita con la volontà di ottenere un risultato positivo.”

Genova Calcio-Ventimiglia si disputerà dunque, il pre partita è già iniziato.