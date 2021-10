Eccellenza: girone "B" più chiuso rispetto al festival del goal del girone "A" - Genova 24

Sono due campionati divisi al momento. L’imperativo per le squadre di Eccellenza è concentrarsi sul presente e finire nelle prime cinque, per partecipare alla poule promozione. Ma una sbirciata, come tra i banchi di scuola, su cosa succede dall’altra parte è inevitabile darla. Il dato che, guardando l’andamento dei due gironi, emerge in maniera lapalissiana è la differenza in termini di goal realizzati. O subiti, a seconda del punto di vista.

Capoliste a confronto

Stili di campionato diversi che risultano evidenti dall’analisi delle due coppie di testa. Nel girone “A” guidano Taggia e Cairese (sei gare disputate), nel girone “B” l’Angelo Baiardo e l’Athletic Club Albaro (sette gare giocate). La differenza reti accomuna le quattro regine: +7 per la Cairese, +4 il Taggia, +6 l’Angelo Baiardo, +5 l’Athletic Club.

La grande differenza risiede dunque nel come si è giunti a questo numero. Cairese e Taggia hanno praticamente segnato il doppio rispetto alle controparti genovesi (31 in dodici gare, contro 17 in quattordici match). In maniera analoga, sono appena 6 i goal incassati dalle squadre di Paglia e Mariani. Ben 20 quelle subite dai team di Alessi e Siciliano.

Nel complesso

Numeri che trovano riscontro anche allargando lo sguardo ai due gironi nel complesso. Sia nel girone “A” sia nel girone “B” sono state giocate trentacinque partite. Nel girone “A” sono state realizzate 115 reti, mentre nel girone “B” si è andati in goal 70 volte. Vale a dire media di due goal esatti a partita nel girone genovese e media superiore ai tre a gara in quello savonese e imperiese. Numeri confermati anche stringendo nuovamente la lente di ingrandimento e guardano alle ultime in classifica. Arenzano e Alassio hanno segnato insieme 13 goal e ne hanno incassati 30. Sestrese e Molassana hanno gonfiato la rete avversaria 5 volte e hanno dovuto raccogliere la palla in fondo al sacco in 19 occasioni.

Due trend diversi che, se confermati, andranno poi a mescolarsi come due affluenti in un unico fiume. Sarà interessante vedere quale dei due colori di acqua prevarrà o se assisteremo a una via di mezzo tra due stili diversi ma altrettanto intriganti.

Il programma della domenica

Girone “A” (Il punto e la classifica dopo la settima)

Alassio – Genova Calcio

Albenga – Arenzano

Cairese – Finale

Taggia – Ospedaletti

Varazze – Ventimiglia

Girone “B” (Il punto e la classifica dopo la settima)

Angelo Baiardo – Rapallo Rivarolese

Cadimare – Athletic Club

Campomorone – Fezzanese

Molassana – Rivasamba

Canaletto – Sestrese