Eccellenza: Busalla superato (2-0) dal Canaletto - Genova 24

Busalla. Il Busalla di mister Gianfranco Cannistrà perde l’imbattibilità casalinga, ad opera del. Canaletto, bravo a segnare due reti nella prima mezz’ora di gioco.

Ferrando e compagni non sono fortunati sullo 0-0, quando una conclusione, a botta sicura di Repetto, esce di un soffio, mentre Minutoli, solo davanti al portiere avversario, vien fermato per un dubbio fuorigioco.

Gli spezzini sono abili a segnare (al 17°) con Marte e (al 30°) con il giovane (classe 2004) Da Pozzo, al primo goal in Eccellenza.

Il Busalla, in dieci ad inizio secondo tempo, per l’espulsione di Lo Gioco (classe 2004) mette in campo determinazione e cuore, ma il Canaletto risponde colpo su colpo, meritando di uscire vittorioso dalla contesa.

Il team spezzino rimane in dieci, nei minuti di recupero, per l’espulsione Del Padrone