Eccellenza B, ecco gli arbitri della quarta giornata - Genova 24

Quarta giornata di Eccellenza B che si preannuncia ricca di spunti interessanti.

Molte sfide contraddistinte dalla voglia di riscatto, dove le compagini interessate cercheranno di risalire la china.

Big come Rapallo e Sestrese, per esempio, sono proprio di questo avviso: iniziare a macinare punti importanti per riprendere una buona dose di fiducia.

E dopo aver introdotto brevemente le prossime motivazioni domenicali, di seguito ecco l’elenco delle terne che dirigeranno gli incontri:

ANGELO BAIARDO – BUSALLA CALCIO

Giovanni Moro

(Novi Ligure)

Yassine El Hamdaoui

(Novi Ligure)

Viktor Trajanovski

(Novi Ligure)

CANALETTO SEPOR – CADIMARE CALCIO

Emanuele Fontana

(Savona)

Dario Roscelli

(Chiavari)

Walter Nicastro

(Genova)

MOLASSANA BOERO A.S.D. – ATHLETIC CLUB ALBARO

Ludovico Grandi

(Novi Ligure)

Luigi Arado

(Genova)

Francesco Baruzzo

(La Spezia)

RAPALLO R.1914 RIVAROLESE – F.S. SESTRESE CALCIO 1919

Federico Batini

(Foligno)

Michele Bernardini

(Genova)

Alessandro Cremona

(Genova)

RIVASAMBA H.C.A. – FEZZANESE

Andrea Fanciullacci

(Savona)

Mauro Vigne

(Chiavari)

Lorenzo Massa

(Chiavari)