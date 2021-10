Eccellenza "A": la Genova Calcio muove la classifica, ancora male l'Arenzano - Genova 24

Quinta giornata del girone “A” di Eccellenza. Spicca la vittoria netta del Finale, che ha vinto segnando quattro goal all’Arenzano. Match da cardiopalma al “De Vincenzi”, dove il Pietra Ligure ha subito la seconda rimonta da situazione di vantaggio dopo quella contro il Ventimiglia. A esultare è quindi la Cairese, che si porta così a nove punti in classifica. Buon punto per l’Albenga sul terreno della Genova Calcio, un pareggio che consente ai bianconeri di mantenere il secondo posto dietro la capolista Taggia, vittoriosa anche oggi, a spese dell’Alassio. Perde ancora il Varazze, che subisce così la quarta sconfitta in cinque incontri. Ha riposato il Ventimiglia.

Classifica: Taggia 15, Albenga 10, Cairese 9, Genova Calcio e Finale 8, Ventimiglia e Ospedaletti 6, Pietra Ligure 4, Varazze 3, Arenzano 1, Alassio 0.

PIETRA LIGURE 2 (Alfano, Rovere) – CAIRESE 3 (Aut Gambetta, Pastorino, Poggi)

Pietra Ligure: Allegri, Pili, Praino, Tona, Insolito, Rovere, Gambetta, Puddu, Metalla, Alfano, Giglio. A disposizione: Pastorino, Corciulo, Barone, Basso, Rignanese, Roda, Genta, Balla, Ballone. Allenatore: Pisano.

Cairese: Moraglio, Colombo, Prato, Boveri, Doffo, Tamburiello, Grandoni, Durante, Berretta, Pastorino, Saviozzi. A disposizione: Rizzo, Turco, Poggi, Piacentini, Piana, Briano, Haxhraj, Carocci, Moretti. Allenatore: Alessi-Bresci.

Genova Calcio – Albenga 0

Genova Calcio: Dondero, Calvi, Pittaluga, Boero, Capotos, Serinelli, Bruzzone, Testore, Parodi, Icardo, Orlando. A disposizione: Brina, Bolesan, Murtas, Raggi, Lupi, Amedeo, Morando, Amirante, Maisano. Allenatore: Maisano.

Albenga: Vernici, Sancinito, Rudi, Dagnino, Carballo, Saiu, Gargiulo, Campelli, Graziani G, Graziani T, Virga. A disposizione: Scalvini, Barisone, Patrucco, Calcagno, Lupo, Di Bella, Gibilaro, Natella, Belvedere. Allenatore: Lupo.

Ospedaletti 1 (Giovanati) – Varazze 0

Ospedaletti: Ventrice, Senati, Alberti, Giovanati, Galliera, Negro, Martini, Aretuso, Schillaci, Cassini. A disposizione: Bazzoli, Sahi, Leone, Porcelli, Rovere, Barbagallo, Facente, Ceriolo, Fici. Allenatore: Biffi.

Varazze: Parodi, Daudo, Patrone, Bottino, Andreoni, Severi, Aiello, Caruso, Perasso, Cavallone G, Damonte. A disposizione: Faggiano, Petrone, Rossi, Brini, Farci, Iardella, Filippone, Cozzi. Allenatore: Berogno.

Finale 4 (Fabbri, Garibbo, Pare De Benedetti) – Arenzano 2 (Mancini, Craviotto)

Finale: Porta, Caligaris, Fazio, Pare, Scarrone, De Benedetti F, Faedo, Garibbo, De Benedetti A, Odasso, Fabbri. A disposizione: Stavros, Finocchio, Galli, Andreetto, Murrizi, Vierci, Molina Boria, Rocca, Buttu. Allenatore: Buttu.

Arenzano: Berruti, Cosentino, Calcagno, Fossati, Baroni L, Pirozzi, Oggianu, Lupi, Craviotto, Damonte, Mancini. A disposizione: Catanese, Tobia, Cistaro, Baroni F, Minardi, Garetto, Rossi, Terlizzi, Pellicciari. Allenatore: Corradi.

Taggia 4 (Fiuzzi, Fiuzzi, Salmaso, Miceli) – Alassio 2 (Gargano, Gargano)

Alassio: Chinchio, Bruzzone, Lombardo, Coulibaly, Invernizzi, Cordano, Passalacqua, Pondaco, Gargano, Fasce, Noceti. A disposizione: Ben Ayech, Leandri, Cafiero, Bazzarini, Panarello, Parodi, Luciani, Toriello, Oviahon. Allenatore: Luciani.