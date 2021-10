Eccellenza "A": derby genovese tra Arenzano e Genova Calcio - Genova 24

Il prossimo turno mette in scena il derby tra le due genovesi impegnate nel girone “A” di Eccellenza. Urgono punti per l’Arenzano, che ha ottenuto un pareggio nelle prime tre giornate. Discorso parzialmente analogo per la Genova Calcio, che si trova appaiata ai “compagni di provincia” ma con di fatto solo una partita all’attivo (1 a 1 col Finale) e in attesa del verdetto sulla questione Ventimiglia. “Parzialmente” perché non fare punti contro gli uomini di Corradi costringerebbe i Maisano boys ad affrontare con un pizzico in più di pressione le gare seguenti. Vero che per tutti c’è lo stesso numero di gare contro i medesimi avversari, ma affrontarle da posizione favorevole è sempre un pochino meglio.

Il match di cartello della quarta giornata vedrà affrontarsi la capolista Taggia e la Cairese. Le due squadre sono a punteggio pieno, la differenza risiede nel fatto che i valligiani hanno già osservato il turno di riposo. Test probante per la Cairese, chiamata a confermare quando di buono fatto con due formazioni che lotteranno per salvarsi – Varazze e Alassio – contro un’altra big del torneo.

Il Finale sarà ospite del Ventimiglia. Partita già di per sé da tripla e di grande interesse che potrebbe acquisire ancora maggiore spettacolarità in virtù della voglia degli imperiesi di fare punti dopo i noti fatti di settimana scorsa. Anche perché potrebbero trovarsi, in caso di vittoria, al primo posto in classifica con una partita in più ancora da disputare qualora il giudice sportivo accogliesse il ricorso.

Voglia di insediarsi nei quartieri nobili della classifica anche in casa Albenga. I bianconeri hanno vinto contro il Pietra Ligure di misura nello scorso turno e cercheranno continuità contro l’Ospedaletti, galvanizzato dal successo casalingo di sette giorni fa contro l’Arenzano.

Il Varazze ospita il Pietra Ligure. La squadra di Mario Pisano deve ancora centrare il primo successo stagionale, mentre gli uomini di Berogno si presenteranno all’appuntamento forti dei tre punti ottenuti alla seconda contro l’Alassio. Le vespe, ferme a zero, rimarranno ferme al palo anche questa domenica in virtù del turno di riposo.

La classifica dopo tre giornate: Taggia 9; Albenga, Ventimiglia e Cairese 6; Finale 4; Varazze e Ospedaletti 3; Arenzano, Pietra Ligure e Genova Calcio 1; Alassio 0.

Terne arbitrali

Cairese – Taggia: Guglielmo Noce (Genova), Giuseppe Nicolosi (Genova), Andrea Poggi (Genova)

Albenga – Ospedaletti: Anton Giulio Ermini (Genova), Noureddine Benou (Genova), Davide Biase (Genova)

Varazze – Pietra Ligure: Alessandro Gervasi (Cosenza), Enrico Conio (Genova), Ivano Sciallero (Genova)

Ventimiglia – Finale: Francesco Tortora (Albenga), Mattia Delfino (Albenga), Lorenzo Trucco (Imperia)