Doppio appuntamento con il Maniman Teatro di via Paggi - Genova 24

Venerdì 22 ottobre alla Sala Diana del Teatro Garage doppio appuntamento col teatro di improvvisazione del gruppo Maniman Teatro. Ecco il programma

Ore 20.30

ARRIVI & PARTENZE

In una stanza (scelta dal pubblico) di una casa qualunque, in un posto qualunque di un paese qualunque, 2 diverse coppie (scelte dal pubblico) vivranno contemporaneamente passato e futuro nello stesso appartamento. Due storie completamente differenti di 2 coppie distanti anni luce una dall’altra, non solo dal punto di vista temporale, ma anche caratteriale e relazionale. Uno spettacolo d’improvvisazione teatrale senza tempo con due storie legate, indissolubilmente, a doppio filo una con l’altra.

Ingresso a 10 euro

Ore 21.45

IMPRO’ Genova vs Pavia

La sfida-spettacolo senza copione che nasce dai suggerimenti della platea. Le due squadre di improvvisatori si fronteggiano sul palco interpretando storie create all’istante a partire dagli spunti del pubblico coordinato dal PresentAttore che vigila sul rispetto e lo svolgimento del gioco e delle sue regole.

Al termine il pubblico decreterà la squadra vincitrice e i rispettivi due migliori giocatori, di Genova e di Pavia, che verranno ammessi all’imperdibile finale del torneo

Ingresso a 10 euro

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio. Per info e prenotazioni Maniman Teatro 345.345.93.95