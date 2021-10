Doppia vittoria Basket Pegli: in Serie B femminile e in Serie C maschile - Genova 24

Arenzano. Doppia vittoria per il Basket Pegli in Serie C maschile e in Serie B femminile.

Arriva finalmente la prima vittoria nel campionato di Serie C maschile per il Basket Pegli che riesce a superare in casa al PalaCorradi la Next Step Academy.

Primo tempo equilibrato con gli ospiti a punire dalla lunga distanza con Radovanovic, Pegli fatica a prendere le contromisure difensive ma l’attacco gira grazie a un po’ più di equilibrio offensivo e a diversi canestri realizzati di furbizia su disattenzioni dei viaggianti.

Al 15′ di gioco sul 23-20 Pegli c’è’ un mini-break di 6-0 Rapallo chiuso con la schiacciata bimane di Tasic che obbliga la panchina arancioblù al time-out. I locali provano a reagire ma faticano a contenere l’Academy levantina e si va al riposo sul 38-38. Consci che i problemi maggiori sono stati nella metà campo difensiva, i ragazzi cari alla presidentessa Traversa danno la sterzata decisiva nella terza frazione grazie ad una maggiore attenzione individuale agli avversari (8 i punti messi a segno nella frazione dagli ospiti) e diverse realizzazioni in campo aperto.

Rapallo non ci sta, 7-0 ad inizio ultimo quarto, 62-53 per i locali che però stavolta non si disuniscono e grazie ad appoggi e ai liberi riallungano sul 69-55 a 5′ dalla sirena. Finale in quasi controllo con gli arancioblù che collezionano sei perse in 4′, 10-2.

Next Step che arriva a due possessi dal pareggio all’ultimo giro di lancette ma il referto rosa stavolta e’ dei locali che, con il fallo sistematico finale, fissano il 75-66 alla sirena.

Passo in avanti per gli arancioblù che, nonostante le caratteristiche degli avversari aiutassero, hanno mostrato maggiore solidità e compattezza nell’arco dei 40′. “Bisognerà invece impegnarsi maggiormente per poter esprimere una miglior qualità del gioco e ottenere vantaggi concreti da ciò” afferma il tecnico Marco Costa.

Prossimo incontro, nuovamente al PalaCorradi, sabato 6 novembre ore 21, con la forte Cus Genova, vincitrice dell’ultima Coppa Centenario e sempre ai vertici della classifica negli ultimi anni.

Pronta reazione per il Basket Pegli in Serie B femminile. Arriva, in trasferta a Rivalta di Torino, una convincente vittoria in casa della G-engineering Polisportiva Pasta per 41-53 con Bertini (16 punti), Ranisavljevic (12) e Arecco (10) in evidenza Questo il commento di coach Mario Conte: “Ci aspettavamo una reazione dopo domenica, è arrivata ma al 50%. Sprazzi che ci hanno permesso comunque di vincere la partita, potevamo farlo in maniera più convincente e serena invece abbiamo sofferto e non siamo mai riusciti a dare la zampata decisiva per chiudere prima il match e non arrivare agli ultimi 2 minuti. Dobbiamo lavorare tanto su questo aspetto mentale per alzare il nostro livello”.

La formazione maschile