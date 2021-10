Dopo 15 anni la pizzeria MoroMare di corso Europa chiude i battenti - Genova 24

Genova. C’è chi ci ha organizzato la prima pizza delle medie, chi ci ha finito una serata, chi ci ha portato la fidanzata, i nonni, i figli. In 15 anni e mezzo la pizzeria MoroMare di corso Europa, a Nervi, era diventata punto di riferimento per tanti genovesi. Il periodo covid e nuovi progetti in ballo hanno portato, però, alla fine di quell’avventura.

La chiusura del ristorante ospitato dalla particolare palazzina in vetro sulla strada a scorrimento veloce è stata annunciata ieri dal titolare Alessandro Papandrea con un messaggio sui social.

“Avremmo voluto salutare tutti con il dovuto anticipo ma purtroppo queste decisioni sono sempre piene di imprevisti – si legge sul post – Tanti clienti sono diventati per noi dei cari amici, ci hanno seguito dai primi giorni agli ultimi e hanno organizzato compleanni, battesimi, comunioni, cresime e anche matrimoni…tanti hanno concluso affari di lavoro, hanno passato serate in compagnia purtroppo pochi penso abbiano trovato l’amore. Sicuramente tutti ci hanno resi orgogliosi del nostro lavoro, anche i clienti lamentosi…”.

Papandrea prosegue: “Ringraziamo tutti per questi 15 anni e mezzo passati insieme e come si dice dalle mie parti “scusateci se abbiamo mancato in qualcosa”.

Il titolare conferma che continuerà ad essere attivo l’altro storico negozio della catena di pizzerie, in corso Marconi, alla Foce e che in futuro non mancheranno le sorprese.