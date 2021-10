Disturbi psichici, Muzio (FI): "Sì all'attivazione del servizio di psicologia di base nelle Asl" - Genova 24

Genova. “Sono assolutamente favorevole all’attivazione nel Sistema Sanitario regionale del servizio di psicologia di base, che potrà assumere un ruolo di primaria importanza come anello di congiunzione tra chi si trova in situazione di disagio o disturbo psichico e i professionisti in grado di aiutare queste persone ad individuare un percorso terapeutico anche a livello farmacologico” a dirlo il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità, a propositi della proposta a prima firma di Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa.

“La depressione e, più in generale, tutte le malattie psichiche – prosegue Muzio – portano con sé un doppio dramma della solitudine: la tremenda solitudine di chi ne è colpito e quella della sua famiglia, coinvolta anch’essa dalle conseguenze di patologie che molto spesso, a differenza di quelle somatiche, non si vedono e non si percepiscono e su cui ancora oggi talvolta pesa purtroppo lo stigma sociale”.

“La pandemia – conclude Muzio – ha soltanto acuito una situazione che esiste da molto tempo e nei confronti della quale occorre che anche le Istituzioni pongano in essere iniziative destinate al sostegno delle persone che si trovano in questa condizione di difficoltà”.