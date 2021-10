Dissesto idrogeologico, Bucci: "Non c'è sistema che regga, bisogna studiare qualcosa di diverso" - Genova 24

Genova. Mentre Genova e la Liguria sono già a lavoro per fare la conta dei danni causati dal maltempo che si è abbattuto sul nostro territorio nei giorni scorsi il sindaco Marco Bucci coglie l’occasione per fare il punto sugli investimenti destinati alla riduzione e risoluzione del dissesto idrogeologico.

“Sebbene la Città metropolitana, a causa di una legge del 2015, abbia competenze limitate cerchiamo tuttavia di fare il possibile, dal potenziamento di scuole e strade. – dice Bucci – la Liguria ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per i danni provocati dall’ultima ondata di maltempo, quindi si spera di riuscire a ricevere fondi anche da questo fronte”.

Infatti, come già noto nei giorni scorsi, secondo una prima stima in Liguria i danni, al momento, ammonterebbero a circa dieci milioni, prevalentemente sulle infrastrutture pubbliche.

“Abbiamo un problema grave. L’instabilità idrogeologica, che abbiamo sempre avuto negli anni, deriva da manifestazioni atmosferiche di un certo tipo. Quando in una località (Rossiglione, ndr) cadono 900mm d’acqua, come è successo nei giorni scorsi, è chiaro che non c’è sistema che possa reggere. Dobbiamo studiare qualcosa di più e di diverso e lo faremo”.

Il sindaco rivolge infine attenzione ai sindaci dei comuni genovesi maggiormente colpiti dal maltempo, in primis Rossiglione e Tiglieto promettendo vicinanza e sostegno da parte della Città metropolitana.

Tra le situazioni più preoccupanti infatti c’è la grossa frana che ha travolto la strada provinciale 64 tra Rossiglione e Tiglieto, con quest’ultimo comune raggiungibile dalla Valle Stura solo attraverso una tortuosa strada secondaria, a sua volta resa pericolosa da alcuni smottamenti. Ancora incerti i costi e le tempistiche per il ripristino: c’è chi parla addirittura di diversi mesi.