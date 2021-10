Ddl Zan, Candia (Lista Sansa): "Solo una battaglia persa, la rivoluzione dei diritti è inarrestabile" - Genova 24

Genova. «Il ddl Zan è stato affossato con il voto segreto, da persone che non hanno avuto il coraggio nemmeno di metterci il nome. Noi, invece, vogliamo metterci la faccia: perché vogliamo un Paese più inclusivo, più tollerante, più giusto».

Così la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, in occasione della manifestazione organizzata a favore della comunità Lgbtiq+ in piazza De Ferrari.

«Questa storia non finisce con quell’applauso pietoso in Senato di chi godeva e rideva della sofferenza altrui – continua Candia – affossando una legge di tutela contro le discriminazioni e la violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e la disabilità».

La consigliera assicura che l’impegno della Lista Sansa non verrà mai meno quando si tratta di tutelare i diritti civili. «Torneremo in piazza, ancora, e ancora. Noi ci saremo finché i diritti di tutti non saranno rispettati. Questa è solo una battaglia persa in una rivoluzione dei diritti che ormai è inarrestabile».