Covid, 55 nuovi casi registrati in Liguria su oltre 10mila tamponi. Nelle ultime 24 ore somministrate 934 dosi di vaccino - Genova 24

Genova. Sono 55 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1763 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 8333 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa / Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 17 sono relativi alla provincia di Genova (1 alla Asl 3 e 16 alla Asl 4), 4 riguardano l’Asl 2 savonese, 26 l’imperiese e 8 lo spezzino. Nessuno di questi casi è riconducibile a persone non residenti in Liguria.

Una persona è deceduta a causa del Covid come registrato nel bollettino di oggi. Si tratta di una donna di 78 anni morto ieri presso l’ospedale di Albenga. Al momento in Liguria ci sono 2106 casi “attivi” di coronavirus, 10 più di ieri. Di questi 1087 nel genovese e 252 in provincia di Savona.

Aumentano, anche se lievemente, i ricoverati. Sono in tutto 61 (2 più di ieri), di cui 7 in terapia intensiva, tra cui un minore ricoverato al Gaslini.

In isolamento domiciliare abbiamo 848 persone, 8 più di ieri. Sono 1348 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 44.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 934 dosi di Pfizer/Moderna e nessuna di Astrazeneca. Ad oggi sono 12.758 le terze dosi già inoculate: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.220.958, vale a dire l’87% del consegnato.