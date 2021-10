Covid, 46 nuovi casi in Liguria: lieve aumento dei ricoveri, ma terapie intensive sempre stabili - Genova 24

Genova. Sono 46 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.323 tamponi molecolari e 3.611 test antigenici rapidi secondo il bollettino emesso dalla Regione. Lieve crescita degli ospedalizzati rispetto a ieri mentre nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso portando il bilancio complessivo a 4.422 vittime dall’inizio della pandemia.

In tutto sono 72 i ricoverati in Liguria (3 in più da ieri), di cui 10 in terapia intensiva. Al San Martino 14 ricoverati (2 in terapia intensiva), al Galliera 14 (di cui 2 in terapia intensiva) al Gaslini 2 di cui uno in terapia intensiva, a Sestri Levante 4 pazienti. In isolamento domiciliare in tutta la Liguria 871 persone (26 in più).

Si contano 2148 casi positivi in tutta la regione (4 in meno con 48 nuovi guariti). Dei nuovi contagiati 27 sono in provincia di Genova, 2 nell’Imperiese, 3 nello Spezzino, 14 nel Savonese, e zero non riconducibili alla residenza in Liguria.

Nelle ultime 24 ore sono state eseguite 3.619 vaccinazioni. Il totale delle terze dosi somministrate è di 24.239. Sono state immunizzate 917.651 persone con Pfizer o Moderna, 143.873 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.