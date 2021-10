Estesa a Boccadasse l'ordinanza anti alcol per corso Italia, drink vietati per strada da mezzanotte - Genova 24

Genova. Nuova stretta sull’abuso di alcolici e contro il degrado in alcune zone della città. Dall’inizio di corso Italia fino al borgo di Boccadasse, da giovedì 7 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, è istituito il divieto di consumo sul posto nonché la detenzione di contenitori aperti, bottiglie, lattine o brick di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalla mezzanotte alle 7 del mattino.

Il divieto, che riguarda i consumatori e non le attività – nei dehors infatti gli alcolici saranno permessi – è contenuto in un’ordinanza emanata dal sindaco su proposta dell’assessore al Commercio Paola Bordilli e dell’assessore alla Sicurezza e polizia locale Giorgio Viale. L’ordinanza di fatto estende anche a Boccadasse i divieti già contenuti in un’altra ordinanza scattata in estate e scaduta proprio il 30 settembre. Il mancato comporta una multa di 500 euro.

Cosa dice. Ogni giorno, dalla mezzanotte alle 7, a partire da giovedì 7 ottobre (resta fuori questo fine settimana) fino al 31 dicembre 2021, sono vietati a chiunque, in area pubblica e aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, all’interno del seguente perimetro.

La mappa dei divieti. Intersezione Piazzale M. L. King e Via Giuseppe Casaregis direzione Corso Italia; Corso Italia; Via Mario Cappello; Giardini Gilberto Govi; Via Medaglie d’Oro di Lunga Navigazione; Lungomare Lombardo; Giardini Giuseppe Vitali; Via Don Giovanni Minzoni fino all’intersezione con Piazza Henry Durant; Piazza Henry Durant (esclusa) fino a intersezione con Via Tommaso Campanella; Via Tommaso Campanella fino all’intersezione con Corso Italia; Via Felice Cavallotti fino a interse- zione con Via Caprera; da intersezione Via Caprera fino a intersezione con Via Orlando; Via Orlando; Via al Capo di Santa Chiara; Piazza Nettuno comprensiva di Spiaggia di Boccadasse; Piazza Enrico Bassano comprensiva di scogliera attigua e di Via Aurora.