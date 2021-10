Corso Europa chiuso di notte tra il 2 e il 4 novembre per installare i nuovi autovelox fissi - Genova 24

Genova. In corso Europa, il 2, 3 e 4 novembre, nella fascia oraria notturna tra le 22 e le 6, sulla carreggiata direzione Levante, è istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra via Maggio e via Pinasco per lavori di installazione degli apparati di campo del sistema di rilevamento della velocità sotto il cavalcavia.

Non si tratta del sistema tutor, che è già stato installato in un tratto più a Levante anche se non sarà in funzione prima del 2022, ma di un impianto tipo telelaser che rileverà la velocità istantanea (il limite è 60 km/h) e multerà in automatico i trasgressori. Oltre a quello sotto il cavalcavia di Quarto (in entrambe le direzioni), in corso Europa ce ne saranno altri due: uno all’incrocio con via Isonzo e via Timavo solo in direzione Levante (due corsie) e uno bidirezionale (quattro corsie totali) verrà posto all’altezza di via Tagliamento. In tutti i casi saranno escluse le corsie dei bus. Anche questi sistemi necessiteranno di alcuni mesi prima di entrare in funzione a pieno regime.

Il bollettino completo dei cantieri stradali in città

Fino a dicembre, per il rifacimento fognatura sul lungomare di Pegli a cura di Iren Acqua, sarà operativo il cantiere, dal Varenna all’ingresso del depuratore, con conseguente chiusura di un tratto di 150 metri di passeggiata, con accesso garantito alla copertura del depuratore stesso. Il lavoro riguarda il completo rifacimento della rete fognaria sottostante il lungomare e prevede il totale restyling della pavimentazione della passeggiata. Il cantiere è diviso in tre lotti: il secondo, dal depuratore fino a metà passeggiata, si concluederà a giugno (il mercato settimanale sarà collocato in area alternativa condivisa con gli operatori). Il terzo lotto, da metà passeggiata a Calasetta, sarà eseguito da settembre a dicembre 2022.

A Certosa sono iniziati i lavori a cura di Aster per il ripristino della tombinatura del rio Maltempo (2° lotto), con una temporanea chiusura al transito di via Piombelli con conseguenti modifiche alla circolazione dei bus Amt. La fine prevista dei lavori è il 3 dicembre.

Fino al 31 dicembre, in corso Andrea Podestà verrà rimodulata la circolazione per lavori, a cura di Ireti spa, di sostituzione di una condotta e l’estensione della rete idrica sul ponte Monumentale.

In via Gramsci, fino al 7 dicembre, è rimodulata la circolazione sulla carreggiata a mare nel tratto all’altezza di calata Vignoso per lavori di scavo di indagini archeologiche propedeutiche a lavori di Ireti.

Continuano in via Tasso fino al 20 novembre i divieti di circolazione veicolare e pedonale nel sottovia ferroviario per sostituzione dell’impalcato ferroviario.

In via S. Carlo di Cese proseguono i lavori di somma urgenza: verrà istituito, la prossima settimana, un senso unico alternato per consentire la realizzazione dgli scarichi della nuova rete bianca da monte verso il Varenna. Ancora in corso i lavori di consolidamento post evento franoso in via Fiorino a Voltri.

In via alla Costa di Teglia, lato via Negrotto Cambiaso, procedono i lavori per ricostruire il tratto di muro di sostegno crollato nel dicembre 2019: la strada già interrotta al transito veicolare è interessata, anche dalla deviazione del flusso pedonale su una vicina scorciatoia a uso dei residenti.

Prorogato il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla via Militare di Borzoli fino al 30 novembre per i lavori Co.Civ Terzo valico dei Giovi.

Nell’ambito dei lavori di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna, tra via Sestri e via Giotto, sono modificati la sosta veicolare, i percorsi pedonali e la disciplina viaria nel tratto tra via Hermada e il torrente. Limitazione della velocità a 30 km./ora fino al 31 dicembre.

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Cornigliano, fino al 31 ottobre, nel tratto di via Cornigliano tra via Piana e piazza Conti è istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo, per la realizzazione della rotatoria di valle.

Tutti i lavori, Municipio per Municipio, e le variazioni Amt al link: https://bit.ly/2Zu9M5Y