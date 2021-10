Coronavirus, Toti: "All'ospedale San Martino il 100% dei ricoverati non è vaccinato" - Genova 24

Genova. “Nessuno dei 14 pazienti attualmente ricoverati all’osepdale San Martino di Genova, 11 in media intensità e 3 in terapia intensiva, è vaccinato. Alle fantasie dei no-vax rispondo con i numeri della scienza: il 100% dei ricoverati nel più grande ospedale genovese non ha ricevuto alcuna dose di vaccino”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della pandemia.

“Tra quelli che accedono al pronto soccorso, invece, in media 4 su 5 non sono vaccinati. Il vaccino non è solo una questione di green pass, il vaccino serve per tutelare la propria salute“, ha aggiunto Toti.

“Questa resta una fase cruciale della pandemia – ha proseguito ancora il governatore – in cui l’Rt tende a salire (1,05 nella settimana dal 18 al 24 ottobre) ma con la Liguria che si attesta ancora in zona bianca grazie proprio alla nostra importante campagna vaccinale; gli ospedalizzati in area medica sono al 4%, quelli in terapia intensiva al 5%”.

“L’incidenza media è di 40 casi ogni 100 mila abitanti (27 a Savona, 40 a Spezia, 62 a Imperia, 33 a Genova). Questo vuol dire che ora è il momento di vaccinarsi, con la prima dose chi non lo ha ancora fatto, con la terza chi ne ha diritto”, ha concluso Toti