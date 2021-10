Coronavirus, in Liguria 98 nuovi positivi e aumento dei ricoveri in ospedale - Genova 24

Genova. Sono 98 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.035 tamponi molecolari e 8.602 test antigenici rapidi, secondo il bollettino quotidiano inviato dalla Regione. Aumentano i ricoverati in ospedale ma non si registrano nuovi decessi da ieri col bilancio delle vittime che resta fermo a 4.426

In tutto sono 77 gli ospedalizzati in Liguria (10 in terapia intensiva), 5 in più in una giornata. A Genova se ne contano 14 al San Martino (1 in più) di cui 4 in terapia intensiva, al Galliera 17 (1 in meno) di cui 1 in terapia intensiva, al Gaslini 3 (invariati) di cui 1 in terapia intensiva, al Villa Scassi 1 (invariato), a Sestri Levante 1 (invariato). In isolamento domiciliare 1.104 persone (49 in più).

In tutta la Liguria ci sono 2.380 persone positive al Covid, 45 in più rispetto a ieri pur con 53 nuovi guariti. Dei 98 nuovi contagiati, 53 sono in provincia di Genova, 22 nell’Imperiese, 21 nello Spezzino, solo 2 nel Savonese. In sorveglianza attiva 1.755 soggetti di cui 241 in Asl 3 e 334 in Asl 4.

Sono stati somministrati 471 vaccini nelle ultime 24 ore. In tutto 36.436 hanno ricevuto la dose aggiuntiva. Con Pfizer e Moderna immunizzate 927.488 persone, con AstraZeneca e J&J 143.905.