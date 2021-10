Coronavirus, in Liguria 59 nuovi positivi e gli ospedalizzati toccano quota 50 - Genova 24

Genova. Sono 59 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.921 tamponi molecolari e 5.167 test rapidi antigenici secondo il bollettino inviato dalla Regione. Calano ancora gli ospedalizzati che arrivano a quota 50 e non si registrano nuovi decessi.

Al San Martino si contano 11 ricoverati di cui 3 in terapia intensiva, 10 al Galliera (1 in terapia intensiva) e 2 al Gaslini. Altri 2 ricoverati a Sestri Levante. In isolamento domiciliare 830 persone (49 in meno).

In tutta la Liguria sono 2.076 i casi attualmente positivi (20 in meno rispetto a ieri a fronte di 79 nuovi guariti). Dei nuovi contagiati 31 sono in provincia di Genova, 18 nell’Imperiese, 8 nello Spezzino, 2 nel Savonese. In sorveglianza attiva 1.147 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrate 4.888 dosi di vaccino e in tutto 7.845 persone hanno ricevuto la terza dose. Quelle immunizzate con doppia dose sono 891.761 con Pfizer e Moderna, 143.781 con AstraZeneca e Johnson&Johnson.