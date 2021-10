Coronavirus, boom di nuovi positivi in Liguria (186) ma è colpa di un guasto informatico - Genova 24

Genova. Sono 186 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.764 tamponi molecolari e 10.350 test antigenici rapidi secondo il bollettino odierno. Un numero molto alto rispetto ai giorni scorsi, ma dovuto, secondo la Regione, al riallineamento dopo il guasto degli scorsi giorni: “In data odierna avvenuto il recupero dei dati non trasmessi nella giornata di ieri a causa di problemi tecnici di natura informatica”, spiega infatti la nota. In diminuzione gli ospedalizzati mentre si conta un nuovo decesso, un 67enne morto a Sanremo.

In tutta la Liguria sono 67 i ricoverati, di cui 10 in terapia intensiva. A Genova 10 ospedalizzati al San Martino (3 in terapia intensiva), 15 al Galliera (2 in terapia intensiva), 3 al Gaslini (1 in terapia intensiva). Dopo un lungo periodo “Covid free“, si registra un ricoverato al Villa Scassi, in media intensità di cura. Un altro ricoverato a Sestri Levante. In isolamento domiciliare 988 persone (85 in più).

Dei nuovi contagiati 72 sono in provincia di Genova, 51 nello Spezzino, 32 nel Savonese, 31 nell’Imperiese. In tutta la regione sono 2.284 i casi attualmente positivi, cioè 92 in più con 93 nuovi guariti. Il bilancio delle vittime è salito a 4.426. In sorveglianza attiva 1.870 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 4.224 vaccini. Hanno ricevuto la terza dose 34.122 persone e sono state immunizzate con la seconda dose 925.535 persone con Pfizer o Moderna e 354.960 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.