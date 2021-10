Coronavirus, 67 nuovi casi in Liguria: trend dei contagi in calo, quasi vuote anche le terapie intensive - Genova 24

Genova. Sono 67 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3103 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4001 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa / Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 21 sono relativi alla provincia di Genova (19 alla Asl 3 e 2 alla Asl 4), 4 riguardano l’Asl 2 savonese, 18 l’imperiese e 18 lo spezzino. Sei persone non risultano invece riconducibili a una residenza in Liguria.

Al momento in Liguria ci sono 2135 casi “attivi” di coronavirus. Di questi 1068 nel genovese e 255 in provincia di Savona.

Oggi non ci sono deceduti registrati dal bollettino. Continuano a scendere, anche se lievemente, i ricoverati. Sono in tutto 56, di cui 4 in terapia intensiva. I posti letto occupati sono cinque in meno di ieri.

In isolamento domiciliare abbiamo 909 persone, 48 meno ieri. Sono 1396 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 78.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 4885 dosi di Pfizer/Moderna e 11 di Astrazeneca: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.171.966.