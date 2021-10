Coronavirus, 63 nuovi casi su oltre 12mila tamponi: morti due pazienti al San Martino - Genova 24

Genova. Sono 63 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2699 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 9674 tamponi antigenici rapidi. Così risulta dal bollettino quotidiano di Regione / Alisa.

Dei nuovi casi, 45 sono relativi alla provincia di Genova (35 alla Asl 3 genovese e 10 alla Asl 4 chiavarese). 8 casi sono relativi all’imperiese, 5 all’Asl 2 savonese e 4 allo spezzino. Un solo caso non è riconducibile alla residenza in Liguria.

Nel bollettino di oggi sono registrati due decessi dovuti al Covid. Si tratta di un 86enne e di un 71enne morti ricoverati all’ospedale San Martino.

I ricoveri sono pressoché stabili, due in meno rispetto a ieri nei posti letto Covid, per un totale di 71 di cui 11 in rianimazione.

In isolamento domiciliare (quarantena) ci sono 849 persone, 41 più di ieri, mentre 1570 sono quelle in sorveglianza attiva.

Nel bollettino di oggi evidenziati anche i casi “attivi” di Covid in Liguria e nelle diverse province: 2138 di cui 1094 in provincia di Genova e 285 nel savonese.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, oggi sono state somministrate 4461 dosi tra prime, seconde e terze dosi, tutte Pfizer o Moderna. In tutto sono state somministrate, dall’inizio della campagna, 2267223 dosi in Liguria.