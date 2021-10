Coronavirus, 58 nuovi positivi e un decesso: stabili i ricoveri in ospedale - Genova 24

Genova. Sono 58 i nuovi positivi al Covid 19 registrati oggi in Liguria dal bollettino di Alisa/Regione, dato che emerge a fronte di 3.021 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 9.927 tamponi antigenici rapidi.

Dei nuovi positivi, 29 riguardano la provincia di Genova (15 in Asl 3 e 14 in Asl 4) e 5 riguardano la provincia di Savona. Sono 24 i nuovi casi dell’imperiese mentre nessun nuovo caso è stato registrato alla Spezia.

Una persona è deceduta: si tratta di una 94enne che era ricoverata all’ospedale San Paolo di Savona. Al momento in Liguria ci sono 2060 casi “attivi” di coronavirus. Di questi 1063 nel genovese e 242 in provincia di Savona.

Stabile il numero dei ricoverati. Sono in tutto 61, di cui 11 in terapia intensiva. I posti letto occupati sono cinque in meno di ieri.

In isolamento domiciliare abbiamo 748 persone, 26 meno ieri. Sono 1316 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 66.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 5186 dosi di Pfizer/Moderna e 4 di Astrazeneca, si tratta per la maggior parte di seconde e terze dosi: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2237475.