Coronavirus, 19 nuovi casi in Liguria: ancora in calo i ricoveri - Genova 24

Genova. Sono 19 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.199 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.159 tamponi antigenici rapidi. Così risulta dal bollettino quotidiano di Regione e Alisa.

Dei nuovi casi, 13 sono relativi alla provincia di Genova 2 casi sono relativi all’imperiese, 4 all’Asl 2 savonese e nessuno nello spezzino.

Nel bollettino di oggi non è registrato nessun decesso dovuti al Covid. I ricoveri sono in calo con un totale di 55 persone ricoverate di cui 6 in rianimazione. Un decesso registrato nelle ultime 24 ore: si tratta di un uomo di 83 anni ricoverato all’ospedale di Sanremo.

In isolamento domiciliare (quarantena) ci sono 879 persone, 47 meno di ieri, mentre 1219 sono quelle in sorveglianza attiva.

Nel bollettino di oggi evidenziati anche i casi “attivi” di Covid in Liguria e nelle diverse province: 2096 di cui 1062 in provincia di Genova e 274 nel savonese.

Per quanto riguarda i nuovi dati relativi alle terze dosi delle vaccinazioni. Le dosi “booster” effettuate ad oggi sono 6.980 su 3.167 dosi totali somministrate. Sono 2.190.613 le dosi inoculate su 2.546.858 consegnate, vale a dire l’86%.