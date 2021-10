Coronavirus, 106 nuovi positivi su 16mila tamponi ma problemi informatici nella comunicazione dei dati - Genova 24

Genova. Sono 106 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2682 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 13252 tamponi antigenici rapidi. Così risulta dal bollettino quotidiano di Regione / Alisa. La Regione spiega anche che però, oggi, alcuni problemi tecnici di natura informatica non hanno consentito la completa trasmissione dei dati delle Asl. Specifica inoltre che l’incremento odierno del numero delle positività è in parte riconducibile a segnalazioni riferite ai giorni precedenti (una ventina di casi).

Dei nuovi casi, 76 sono relativi alla provincia di Genova (48 alla Asl 3 genovese e 28 alla Asl 4 chiavarese). 15 casi sono relativi all’imperiese, 13 all’Asl 2 savonese e nessuno allo spezzino. Due casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Nel bollettino di oggi non sono registrati decessi I ricoveri sono in lieve calo, tre in meno rispetto a ieri nei posti letto Covid, per un totale di 68 di cui 10 in rianimazione.

In isolamento domiciliare (quarantena) ci sono 903 persone, 54 più di ieri, mentre 1700 sono quelle in sorveglianza attiva. I guariti sono 52.

Nel bollettino di oggi evidenziati anche i casi “attivi” di Covid in Liguria e nelle diverse province: 2192 di cui 1138 in provincia di Genova e 232 nel savonese.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, oggi sono state somministrate 4934 dosi tra prime, seconde e terze dosi, Pfizer o Moderna e due dosi Astrazeneca. In tutto sono state somministrate, dall’inizio della campagna, 2.272.813 dosi in Liguria.