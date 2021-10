Genova. I carabinieri hanno arrestato a Genova un uomo di 25 anni, ecuadoriano, immortalato dalle telecamere di una abitazione mentre rubava.

Il ladro era riuscito a entrare nella casa in via Palmara e aveva portato via diversi gioielli. Non si è però accorto che il proprietario aveva installato un sistema di videosorveglianza.

I militari hanno visto le immagini e lo hanno riconosciuto visto che lo avevano già arrestato altre volte.