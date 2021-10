"Controlliamo se le banconote sono false" e le ruba 5mila euro: truffata un'anziana a Genova - Genova 24

Genova. Nuova truffa ai danni degli anziani a Genova, con una tecnica non molto comune ma già vista in passato. Vittima questa volta una signora di 83 anni avvicinata da una donna in strada in via dell’Acciaio a Cornigliano.

La truffatrice ha iniziato a circuire l’anziana raccontandole che voleva controllare la veridicità delle sue banconote, con la scusa che alcuni numeri di serie potrebbero risultare contraffatti.

Così l’anziana è stata convinta a farsi accompagnare in casa dalla donna che in questo modo è riuscita a farsi consegnare la somma di 5mila euro in contanti per poi dileguarsi senza lasciare tracce.

L’episodio è stato denunciato alla Questura di Genova che al momento sta cercando la truffatrice.