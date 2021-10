Controlli a Sestri Ponente, il pusher non ha con sé la droga: denunciata la sua vicina di casa - Genova 24

Genova. Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato Sestri Ponente hanno denunciato una 35enne genovese, incensurata, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Determinante è stata la denuncia di alcuni cittadini del quartiere.

L’attività, infatti, ha avuto origine da uno specifico servizio antidroga svolto dai poliziotti del commissariato Sestri con l’ausilio delle unità cinofile, nella zona compresa tra via Travi e via Biancheri, oggetto di numerosi esposti presentati dai residenti allarmati per i continui assembramenti e gli strani andirivieni di persone dedite al consumo di droga.

Dando seguito alle segnalazioni, gli agenti hanno controllato i clienti di un locale di via Biancheri in cui era presente un 36enne tunisino, noto spacciatore, tuttora sottoposto all’obbligo di firma presso il commissariato di Sestri. Appena entrati i due cani antidroga Leone e Constantin lo hanno subito segnalato ai rispettivi conduttori. In particolare il loro fiuto è stato attirato dal borsello dell’uomo risultato però “pulito”.

Sospettando che potesse detenere lo stupefacente a casa sua, gli agenti si sono recati nel suo appartamento in via Martiri del Turchino ma, anche in questo caso, il controllo ha sortito esito negativo. Durante le operazioni i poliziotti hanno però appreso che il tunisino ultimamente frequenta spesso l’abitazione di una sua vicina di casa e ritenendo che potesse aver scelto quel luogo per occultare la droga, hanno deciso di verificare.

Già davanti alla porta dell’appartamento, i cani hanno cominciato a segnalare la presenza di stupefacente, poi confermata dal rinvenimento di circa 60 grammi di sostanza erbacea derivata della cannabis, una serra per la coltivazione interna con lampade e accessori, un essiccatoio, vario materiale per il confezionamento, un bilancino ed un libro dal titolo “Marijuana: la bibbia del coltivatore medico indoor e outdoor”.

La donna ha negato fermamente che il vicino tunisino avesse avuto mai disponibilità dell’appartamento, pertanto è stata denunciata.