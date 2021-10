Contestazione al banchetto della Lega a Molassana: assolti 3 militanti del centro sociale Pinelli - Genova 24

Genova. Sono stati tutti e tre assolti dal giudice per non aver commesso il fatto i militanti del centro sociale Pinelli accusati di aver insultato alcuni esponenti della Lega durante un banchetto di raccolta firme a favore di Salvini in largo Boccardo a Molassana

I fatti risalgono al 3 febbraio 2019. I giovani del centro sociale erano andati a contestare i leghisti con alcuni grandi sacchi di iuta con all’esterno il simbolo dell’euro con chiaro riferimento ai 49 milioni che la Lega deve restituire allo Stato: avevano urlato qualcosa contro i leghisti e svuotata il contenuto dei sacchi, rivelatosi essere foglie e rami.

I quattro erano stati riconosciuti grazie alle telecamere della zona e denunciati per violenza privata. Tutti difesi dall’avvocato Laura Tartarini, uno aveva scelto la messa alla prova mentre gli altri tre sono andati a processo e stamani sono stati assolti dal tribunale.

In un comunicato dove rivendicavano la contestazione i giovani del Pinelli avevano spiegato, allegando anche un video che avevano girato per diffondere l’iniziativa: “Ci siamo fermati a due o tre metri e lanciato per terra i sacchi e dopo aver proferito a voce alta alcuni slogan riguardanti i 49 milioni che la lega deve restituire, contro le politiche razziste e di esclusione che il partito porta avanti e ricordato che a Molassana, quartiere di periferia da sempre accogliente di cui i partiti hanno memoria solo in campagna elettorale, non erano ben venuti. Dal nostro arrivo all’ultima parola proferita saranno passati forse due minuti, dopodiché così come siamo arrivati, allo stesso modo siamo andati via, rincorsi per diverse centinaia di metri da una donna partecipante al banchetto. Arrivati alle macchine siamo andati via, contenti di aver contestato chi con le proprie politiche e purtroppo non solo, come mostrano gli ultimi casi giudiziari che vedono coinvolti appartenenti o semplici simpatizzanti della lega nord, rende la vita impossibile a persone che hanno la sola colpa di scappare dal proprio paese in cerca di un posto dove poter vivere”.