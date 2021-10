Confesercenti, la genovese Patrizia De Luise confermata presidente nazionale - Genova 24

Patrizia De Luise è stata confermata Presidente nazionale di Confesercenti. L’Assemblea elettiva dell’Associazione, che rappresenta oltre 350mila imprese del commercio, del turismo e dei servizi, ha approvato all’unanimità il rinnovo per altri quattro anni del mandato a De Luise, eletta per la prima volta alla guida di Confesercenti nel 2017.

Imprenditrice di Genova e presente in Confesercenti da oltre 30 anni, De Luise è la prima donna a ricoprire la carica di Presidente nazionale di un’associazione di piccole e medie imprese dal dopoguerra ad oggi.

“Nel nostro lungo percorso abbiamo accumulato un tesoro di valori, esperienza e cultura di impresa” ha detto De Luise “ma il must deve essere: guardare al futuro. Dobbiamo aprire al nostro mondo tutte le opportunità offerte dal PNRR, favorendo l’innovazione e la sostenibilità della rete delle piccole e medie imprese che rappresentiamo. Dovremo lavorare anche sui temi della rappresentanza e della contrattazione, così come sulla grande occasione rappresentata dai progetti di rigenerazione urbana per le attività di prossimità, imprese fondamentali per il tessuto sociale della nostra Italia”.

E’ dopo che è stata istituita anche a livello regionale la Fiesa – Federazione italiana esercenti specialisti dell’Alimentazione – l’assemblea elettiva ligure ha indicato quale presidente regionale Gianpaolo Angelotti, attuale presidente nazionale della Federazione, nonché titolare dell’monima macelleria di Sarzana dal 1974 e socio fondatore di Confesercenti Sarzana oltre che della stessa Fiesa

Nel suo intervento, Angelotti si è concentrato in particolare sulle dinamiche dei prezzi degli alimentari, sulla differenza media di prezzo con gli altri paesi europei, che hanno tendenzialmente prezzi più elevati, e sugli attuali rincari dovuti al fortissimo aumento delle materie prime, che rischiano di avere effetti molto pesanti sul settore alimentare