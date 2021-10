Confcommercio chiede lo stato di calamità naturale per le imprese danneggiate dal maltempo - Genova 24

Genova. Gli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato alcune zone dell’entroterra della Provincia di Genova il 4 ottobre rischiano di compromettere il territorio interessato ed il suo tessuto economico ed occupazionale. “Le imprese danneggiate, già provate dalle restrizioni covid, sono in grandissima difficolta – dichiara Paolo Odone – presidente di Confcommercio Genova”.

“Per questo abbiamo chiesto al Prefetto e al Presidente della Regione Liguria di richiedere lo stato di calamità naturale e un impegno affinchè si possano creare il prima possibile le condizioni per ripartire e ricostruire”.

Per le micro e piccole imprese colpite questo si traduce nella celere individuazione di un ventaglio di misure, che in maniera stratificata, possano intervenire a loro sostegno, come la cassa integrazione in deroga, il sostegno al credito, contributi per la ripartenza e soprattutto un’azione forte e decisa per quanto concerne gli adempimenti tributari a carico delle imprese per i quali ovviamente è necessario fare massa critica nei confronti del Governo.