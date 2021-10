Concorso Oss bloccato, protesta degli operatori in prefettura: "Non dimenticateci" - Genova 24

Genova. Indossano una maglietta bianca con scritto “Oss ora siamo stanchi” e hanno messo striscioni davanti alla prefettura di Genova per chiedere di sbloccare la situazione.

Sono alcuni dei partecipanti al concorso per l’assunzione di 274 operatori socio sanitari che è stato bloccato dal consiglio di stato, che hanno dato vita ad una manifestazione di protesta a Genova.

Dopo la prima prova, infatti, alcune partecipanti avevano fatto ricorso al tar che ha invalidato la prova. “Questo concorso la Liguria lo aspettava da 12 anni – racconta Roberta, una delle partecipanti – alla prova pratica ci siamo presentati in 5mila ma alcune persone che non avevano passato hanno fatto ricorso e invalidato la prova”.

Siamo quasi tutti precari, molti arrivavano anche da regioni lontane, tanti di noi non lavorano, e puntavamo su questo concorso per essere finalmente stabilizzati. Chiediamo semplicemente di capire come si potrà sbloccare questa situazione e di non finire nel dimenticatoio”