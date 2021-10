Comunali 2022, Genova Che Osa sprona il centrosinistra con un sondaggio: "Bucci può essere sconfitto" - Genova 24

Genova. “Il centrodestra può essere sconfitto anche a Genova”. Questo l’assunto che porta Genova Che Osa, associazione politica di sinistra composta soprattutto da giovani, a lanciare un appello a chi dovrà occuparsi di proporre un’alternativa al centrodestra e al sindaco Marco Bucci alle imminenti elezioni amministrative della primavera 2022.

Lo fa con l’analisi legata a un sondaggio effettuato dal suo centro studi su 389 persone, rappresentative di diverse fasce di popolazione, sul territorio del Comune di Genova.

Dal sondaggio emerge che il 31% degli elettori è incline o sicuramente incline a rieleggere il sindaco Bucci, a fronte del 32% che propende o è sicuramente orientato a non votarlo. Il 10% ha dichiarato di non voler votare, mentre il 28% degli intervistati ha risposto di non averci ancora pensato.

“Tuttavia – sottolinea Stefano Gaggero, di Genova Che Osa – il 32% di opposizione a Bucci non sono automaticamente voti per la sua avversaria o avversario. Per sconfiggere il sindaco e la sua amministrazione di centrodestra, sarà necessario convincere quelle elettrici e quegli elettori che vale la pena votare per un’altra persona.”

Genova che osa ritiene che, per motivare quel 32% a votare contro Bucci, “l’area progressista debba presentare e sostenere una Genova differente, con nuove priorità che mettano al centro la lotta alle disuguaglianze, in opposizione con quanto sta facendo ora il sindaco”.

“La necessità di una battaglia culturale emerge anche dalle risposte alla seconda domanda, riguardante la valutazione dell’operato di Bucci”, secondo l’associazione: il 25% dà un’opinione negativa, contro un 44% di giudizi positivi; il 28% resta in una zona grigia e il 3% non sa valutare.

Anche il giudizio sulla direzione della città propende verso una moderata soddisfazione: il 37% la valuta come giusta o molto giusta, contro il 25% di chi la ritiene sbagliata o molto sbagliata; un 33% non si sbilancia né dall’una né dall’altra parte e il 5% non sa valutare.

“Solo con la definizione di una nuova cultura e l’impostazione di nuove priorità – conclude Lorenzo Azzolini, di GCO – si potranno generare entusiasmo e interesse che consolidino lo svantaggio di Bucci, per ora ipotetico, e lo tramutino in una sua sconfitta e sostituzione nella prossima primavera.”

“Le elezioni comunali non sono una partita già scritta: come dimostrato dalla tornata amministrativa in diversi capoluoghi, il centrodestra può essere sconfitto”, conclude Genova Che Osa.