Comunali 2021, si vota fino alle 15 ma a Portofino è già bis per Viacava - Genova 24

Portofino. Nonostante l’affluenza in calo un po’ ovunque non ha avuto problemi, Matteo Viacava, unico candidato alla carica di sindaco nel Comune di Portofino, a centrare il suo bis. Il voto oltre il quorum del 40%, soglia necessaria per rendere valida l’elezione, è stato proprio il suo.

Viacava, candidato di centrodestra, è stato “benedetto” da Giovanni Toti e Marco Bucci, ieri nel borgo per una domenica da jet set. Il gradimento del già sindaco tra i suoi cittadini era comunque piuttosto alto.

In provincia di Genova un altro candidato sindaco doveva fare i conti solo con l’affluenza: corsa i solitaria per Ubaldo Crino a Favale di Malvaro. Per entrami i primi cittadini sarà ovviamente necessario attendere la chiusura delle urne, alle 15, e poi l’ufficialità.

In totale sono dieci i comuni della città metropolitana di Genova (su 52 in Liguria) chiamati a eleggere il nuovo sindaco. Oltre ai due già “decisi” si tratta di Casarza Ligure e Sant’Olcese, gli unici due sopra i 5mila abitanti, e poi Bogliasco, Masone, Valbrevenna, Orero, Propata e Rondanina.