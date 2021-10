Commercio, la catena tedesca Dm apre un quarto punto vendita a Genova - Genova 24

Genova. Dm, catena commerciale tedesca di prodotti per la cura della persona e della casa, ha scelto Genova per festeggiare l’apertura del sessantesimo punto vendita italiano.

La scelta non è casuale: Genova aveva dato infatti un forte segno di ripresa con l’inaugurazione a giugno dello scorso anno del primo store dm dopo il primo lockdown. Per il nuovo store, il quarto della città, aperto al pubblico oggi in Via Renata Bianchi 57, sono stati assunti sette collaboratori.

“Genova per noi ha rappresentato un momento di rinascita e continua ad essere una città che abbiamo particolarmente a cuore – afferma Hubert Krabichler, CEO di dm Italia –. Fin da subito i genovesi hanno mostrato un forte interesse e apprezzamento per la nostra offerta focalizzata sulla bellezza e il benessere della persona, tanto è vero che abbiamo deciso di inaugurare il quarto punto vendita a poco più di un anno dalla prima apertura proprio in questa città”.

E continua: “La qualità di dm e i nostri marchi unici a prezzi piccoli sono un binomio molto apprezzato dagli stessi genovesi che, una volta provati i nostri prodotti, si sono affezionati e hanno continuato ad acquistarli. Siamo davvero felici di raggiungere una nuova zona della città, importante area commerciale per tutta la Liguria”.

Il nuovo negozio, con circa 500 mq di spazio vendita, impiega nove addetti alle vendite e opera con orario continuato dalle 9:00 alle 20:00 da lunedì a domenica.

La formula unica di dm propone prodotti per il make-up e per la cura e la salute della persona, un’offerta che si completa con un ampio assortimento di articoli per l’infanzia, per la cura della casa e per il pet care.

L’intero assortimento conta oltre 14.000 articoli, di cui 4.500 a marchio dm, con un focus particolare sui prodotti naturali e salutistici, come i cosmetici naturali certificati, gli alimentari biologici, gli integratori e i dispositivi medici.

Tra le marche dm più apprezzate, in Italia e in Europa, i cosmetici Balea, la nuovissima gamma di prodotti a impatto ambientale zero Pro Climate, la cosmetica naturale certificata alverde, l’alimentazione biologica dmBio e le linee di integratori e di dispositivi medici Mivolis.